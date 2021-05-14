Новини Відео • Справа Медведчука

Проєкт "Без цензури": Адвокати диявола. Хто захищає Медведчука? ВIДЕО

9 05520
У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість про суд над Медведчуком, а також про його захисників у суді.

Отже, Віктор Медведчук – людина, яка роками відверто й навіть показово працює на Москву та відстоює інтереси Кремля в Україні, й підозрюється у фінансуванні тероризму в ОРДЛО і державній зраді, відбулася легким переляком - цілодобовим домашнім арештом.

Ми чули, як ця людина зливала Кремлю оборонні секрети, фінансувала тероризм, торгувала заручниками заради того, аби отримати контроль над торгівлею дизелем та електроенергією - і усього лиш домашній арешт!

Чи можна довести справу Медведчука до логічного завершення? Що для цього потрібно? А головне - чи наважиться на таке влада?

Як гадаєте, чи станемо ми свідками обвинувального вироку Віктору Медведчуку за державну зраду?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Паспорти для зрадників. Що робити з російськими громадянами на Донбасі? ВIДЕО

Топ коментарі

  • Alex Stierlitz
    я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!

    рашизм=тероризм
  • Анатолий К 65c6a92d
    Медведчук зрадник, а Бубочка його посібник. Чи можливо влада за ніч перейшла до когось іншого? Думаєте ми забули Фокіна і Сивохо? Як там Сивохо вимагало вибачатися перед поліцаями даунбаса? А то, що він сам придумав, чи був радником у когось із Кривого Рогу? А куди дівались брати Єрмачили? Також поруч із Бубочкою.
  • 18c49ed2
    Важно не кто защищает это чмо, а кто его так "обвиняет" и "судит" по статьям 111 и 110 УК лучше любого, самого крутого защитника?. Вот это правильная постановка вопроса.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини