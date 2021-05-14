Проєкт "Без цензури": Адвокати диявола. Хто захищає Медведчука? ВIДЕО
Отже, Віктор Медведчук – людина, яка роками відверто й навіть показово працює на Москву та відстоює інтереси Кремля в Україні, й підозрюється у фінансуванні тероризму в ОРДЛО і державній зраді, відбулася легким переляком - цілодобовим домашнім арештом.
Ми чули, як ця людина зливала Кремлю оборонні секрети, фінансувала тероризм, торгувала заручниками заради того, аби отримати контроль над торгівлею дизелем та електроенергією - і усього лиш домашній арешт!
Чи можна довести справу Медведчука до логічного завершення? Що для цього потрібно? А головне - чи наважиться на таке влада?
Як гадаєте, чи станемо ми свідками обвинувального вироку Віктору Медведчуку за державну зраду?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.