Новини Відео

"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил. ВIДЕО

7 24744
Учасники на швидкість рили ями і боролися за грошовий приз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Повідомляється, що цвинтарний турнір пройшов біля новосибірського крематорію в парку "Каменський". Його хотіли провести ще торік, але через пандемію перенесли. Організатори тоді заявляли, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції "суперечить духу змагань".

Також читайте: 62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"

У результаті змагання провели сьогодні. Його переможцями виявилися батько й син Вадим і Сергій Голованови.

"Вони вирили могилу за 38 хвилин. До того ж, їхня яма вийшла рівною і придатною для поховання", - зазначають місцеві видання.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Oljik
    "Давай-давай! Молодцы мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил - Цензор.НЕТ 8372
  • Ksenia VB
    Правильно роблять.
    Падлюки зайві на землі.
  • Шрек Баблокат
    когда человеку желают все самого худшего, говорят: "Что б ты родился и прожил жизнь в России!"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини