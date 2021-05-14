"Нумо, нумо! Молодці, хлопці!": У Новосибірську під завзятий сміх провели чемпіонат з копання могил. ВIДЕО

Учасники на швидкість рили ями і боролися за грошовий приз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

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Повідомляється, що цвинтарний турнір пройшов біля новосибірського крематорію в парку "Каменський". Його хотіли провести ще торік, але через пандемію перенесли. Організатори тоді заявляли, що копання могил з дотриманням соціальної дистанції "суперечить духу змагань".

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У результаті змагання провели сьогодні. Його переможцями виявилися батько й син Вадим і Сергій Голованови.

"Вони вирили могилу за 38 хвилин. До того ж, їхня яма вийшла рівною і придатною для поховання", - зазначають місцеві видання.