Гордон готовий судитися з Порошенком: "Справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах"

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що "із задоволенням" судитиметься з п'ятим президентом України, народним депутатом від фракції "Європейська Солідарність" Петром Порошенком за заяви про здачу Маріуполя в 2014 році.

Про це Гордон заявив у своєму відеоблозі.

"До недавнього часу мені здавалося, що я чогось досяг, але я жорстоко помилявся. Тільки сьогодні я зрозумів, що життя вдалося, коли прийшла блага вість про те, що п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко вирішив подати на мене в суд. Що ж так обурило Петра Олексійовича? Петра Олексійовича обурило те, що в п'ятницю на "Свободі слова" у Савіка Шустера я сказав, що вважаю, що керівництво України та Росії вступило в злочинну змову", - заявив Гордон.

На його думку "справа не в Маріуполі. Справа в ревнощах. Нещодавно я випустив цукерки "Гордон в шоколаді", а оскільки Петро Олексійович теж випускає цукерки, але тільки "Гівно в шоколаді", ось він і обурився: як це так? Мовляв, я переходжу йому дорогу і тепер законодавцем мод в шоколадних цукерках буде не він".

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"У будь-якому випадку суд з Петром Олексійовичем Порошенком стане захопливим видовищем, за яким в онлайн-режимі будуть спостерігати мільйони людей у ​​всьому світі. Приголомшлива історія! Подарунок, краще за який придумати важко. Петро Олексійович, із задоволенням з вами судитимусь", - запевнив Гордон.

Як повідомлялося раніше, Порошенко вирішив судитися з Гордоном через звинувачення в тому, що він у 2014 році в результаті змови з президентом РФ Володимиром Путіним дав військовим наказ залишити Маріуполь.

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