"Я б не радила вам іти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було": Чорновол - Гордону. ВIДЕО

Журналіст-розслідувач Тетяна Чорновол розкритикувала слова Дмитра Гордона про домовленості "здати" Маріуполь, які нібито існували в 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чорновол в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1" нагадала, що була безпосереднім свідком подій під Маріуполем у червні 2014 року.

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"Стосовно пана Гордона. Я б вам не рекомендувала йти в суд щодо Маріуполя, бо ви не знаєте, що там було. А я знаю, - зазначила Чорновол. - Я тоді була у складі "Азова". Я не хочу сказати, що Азов "не готовий був захистити Маріуполь - звичайно, готовий. Ми всі прагнули захистити Маріуполь. Весь склад "Азова" тоді стояв на блок-посту зі зброєю і чекав нашої черги піти в бій. Нагадаю, тоді російські війська наступали на Маріуполь. Однак у бій ми не пішли - воювала армія, зокрема 72 бригада. Воювала Нацгвардія, вони йшли в бій. Зазнавали втрат. Ми стояли на блокпосту, тому що чекали в принципі наказу піти в бій, але так у бій ми і не пішли. Шанси у нас були невеликі, тому що "Азов" тоді був озброєний фактично виключно автоматами, тому це було раціональне рішення українського командування - притримувати "Азов" у резерві. Ситуація була досить складна, але треба відзначити особливу роль української артилерії, яка завдала великих втрат російським десантникам, що стояли під Маріуполем. І це дозволило тоді Порошенку з позиції сили вести переговори щодо Мінських угод. Тому я хочу зазначити, що той день - це була велика перемога Порошенка. Зокрема, завдяки їй я залишилася, наприклад, живою, і багато інших залишилися живими", - сказала журналіста.

"Ви хочете сказати, що я - агент російський чи що ви хочете сказати?", - запитав Гордон.

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"Ви користуєтеся інформацією, що надходить від кремлівських агентів. Зрозуміло, яку сторону ви захищаєте", - додала Чорновол.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов запитав Гордона, чи знає він, коли був звільнений Маріуполь.

"У червні - 14 або 15", - відповів Гордон.

"13 червня 2014-го року. Коли Порошенко став Головнокомандувачем? 7 червня 2014-го року. Менш ніж через тиждень Маріуполь було звільнено. Ці дві цифри показують брехню цієї людини. Хотів би сказати Гордону, що за фейки і брехню будете відповідати в суді", - резюмував Герасимов.