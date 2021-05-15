Можемо розвивати інфраструктурні проєкти, - Чапутович про співпрацю України із східноєвропейськими країнами ЄС. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив ексміністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Ми могли б розвивати інфраструктурні відносини з Україною. Я маю на увазі такі країни ЄС, як Польща, Словаччина, Угорщина. І Україна отримувала б від цього користь", - підкреслив Чапутович. Він додав, що Україна і країни ЄС можуть тісно співпрацювати в питаннях енергетичної безпеки.
"Польща хоче бути незалежною від Росії в імпорті газу. Тому ми приєдналися до магістралі Північного моря, до Балтійського трубопроводу, маємо LNG-термінал і підписали угоду зі Сполученими Штатами про постачання скрапленого природного газу", - сказав ексміністр.
Ще один важливий для України формат, за його словами, - це так званий Люблінський трикутник, створений Польщею, Литвою та Україною.
"Це менший, але також дуже корисний формат для України, для консультацій із питань безпеки, економічної співпраці, вирішення певних історичних проблем", - зазначив Чапутович.
Він зазначив, що Україна не може брати повноцінну участь у деяких об'єднаннях, оскільки вони обмежуються країнами-членами ЄС, але могла б отримати статус спостерігача.
"Одним із спостерігачів є Сполучені Штати, іншим - Німеччина. Україна добре б вписалася в такий формат", - резюмував Чапутович.