Фігурант "справи Сенцова" Чирній: У ФСБ катували дві доби - вимагали назвати "організаторів українського опору в Криму". ВIДЕО

Кримчанин Олексій Чирній дійсно хотів організувати опір в Криму і планував підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі, але одноосібно. Зрадили його найкращі друзі.

Про це фігурант "справи Сенцова", що відбув покарання в Росії за звинуваченням підготовки терактів у Криму, розповів в інтерв'ю Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"До мене застосовували спецзасоби, кийком били по ребрах і ногах. Також робили мені "слоника"- це коли всередину протигаза задувають тютюновий дим, щоб задихався", - розповів Чирній.

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На цих допитах Чірнія змушували дати свідчення проти Олега Сенцова і визнати його організатором. Олексій каже, що не намовляв на Олега. Але пізніше все ж пішов на угоду зі слідством обмовивши і себе, й інших учасників так званої "групи Сенцова".

З російської виправної колонії суворого режиму в Батайську Чірнія звільнили 7 травня. Йому довічно заборонено в'їзд до Росії. До російського ув'язнення Чирній отримав ступінь кандидата історичних наук, проводив екскурсії до кримських печер і брав участь у військово-історичних реконструкціях. Найближчий місяць буде проходити психологічну і медичну реабілітацію. Чим буде займатися після - поки не вирішив.

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Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 травня 2014 року в Криму російські силовики затримали викладача історії Олексія Чирнія. Його судили за звинуваченням в організації терактів на півострові разом з нині звільненими українським режисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим і анархістом Олександром Кольченком.

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Чирнія, зокрема, звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну і вічний вогонь в Сімферополі. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 21 квітня 2015 року Чирнія до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко буву колонії міста Копейськ, на Уралі.

7 вересня 2019 року Сенцова і Кольчена звільнили з російських колоній в результаті великого обміну.