Пекельний Медведчук: Як влада і опозиція зрадника ділили, а ще Кива, Лещенко і дікпіки проти вірусу| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #7. ВІДЕО

Вітаємо, шановне панство! Травневі свята вже точно завершилися, тож пропонуємо традиційну недільну поживу для роздумів і сміху від "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу"! Вдаримо гумором по фейках разом?

Сьогодні в меню: пекельний Медведчук, битва за нього між владою й опозицією, спецоперація жінки Лещенка проти Путіна й на підтримку російських геїв, ну і звісно ковідіоти тижня.

Перший підсвинок нині отримує… ні, не президент Зеленський, а Віктор Медведчук.

Медведчук – людина, яка роками показово працює на Москву й нині підозрюється у державній зраді, відбулася легким переляком. Суд ухвалив для нього цілодобовий домашній арешт – у компанії Оксани Марченко і мощей із її телегастролей монастирями.

Наступне свиненятко вирушає до Іллі Киви.

Така честь – за незмірно феєричні описи партійного єднання Киви та Віктор Медведчука. Не вірите? Подивіться, які особливі стосунки їх пов’язують!

А на десерт – сатирична "Дума про Мєдвєдя" від нашого автора сценарію Юрка Космини!

Підсвинок за фейк тижня вирушає до нардепа "Євросолідарності" Володимира Ар’єва за приписування колишній владі справи про держзраду Медведчука.

Проте справа про держзраду Медведчука ніяк не могла бути порушена в лютому 19-го року, бо сам факт імовірної зради, та сама здача секретного підрозділу, стався лише через півтора року – в серпні 2020-го.

Ще одне свинентятко вже не вперше вирушає до члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка. Він в етері "4 каналу" попалив перед Путіним глибоко законспіровану антипутінську місію своєї дружини із підтримки російський геїв. Щоправда, не на правозахисному мітингу, а на секс-вечірці.

А рубрика "Ковідіоти тижня" в нас сьогодні присвячується грайливим українським громадянам та їхнім фотосесіям у додатку "Дій вдома" на самоізоляції. Фотографують дітей, тварин і навіть частини тіла! Так-так, ті самі частини, про які ви зараз могли сором’язливо подумати. На хіба? Риторичне запитання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: Упіймати Медведчука, Осідлати вату, Дружина Лещенка в Москві, Досвід Ізраїлю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.