"Окопна війна": "Якщо почнуться активні бойові дії, я тільки сам зможу зібрати кілька сотень справжніх воїнів, які мають досвід війни з російськими окупантами", - офіцер ЗСУ Богдан Гарнага. ВІДЕО

Український офіцер із позивним Бахмат - яскрава фігура в українському суспільстві. Свій статус він завоював не пустими картинками в соціальних мережах, а жорстокими боями з московським агресором.

Саме з Богданом нам вдалося поговорити в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ. Він трохи розповів про сьогоднішню війну і про минулі бої.

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Богдан Гарнага - це справжній український офіцер, який виріс на війні, в прямому і переносному сенсі цього слова. Деякі його воїни позаочі так називають Богдана: "Повністю наш командир, без штабної корони", розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Те, що Богдан - наш, оцінили не тільки його підлеглі. Буквально перед цим інтерв'ю Богдан зустрічався на передовій із лідером української рок-групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком та українським кінорежисером Олегом Сенцовим. Гості уважно слухали Бахмата, який розповідав їм про суворі фронтові будні цього і минулих років. Як наслідок, Андрій Хливнюк від імені групи вручив Богдану подарунки.

Бахмат належить до когорти тих офіцерів, які знають ціну справжній дружбі й ціну втрат. Богдан дружив з іншим героєм російсько-української війни - Андрієм Кизилом (Орел), який загинув у боях під Авдіївкою.

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На рахунку Богдана Гарнаги - десятки вдалих боїв із ворогом. Він із нетерпінням чекає на свій головний бій за Україну, щоб прогнати окупантів і вже в мирний час, на мирній території, навчати особовий склад, як бути сильними.

Про це і не тільки дивіться в нашій рубриці "Окопна війна".