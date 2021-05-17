Активісти вимагали під Радою відставки Степанова: "Україна в Європі на перших місцях за кількістю COVID-смертей і на останніх - за вакцинацією". ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під будівлею Верховної Ради пройшла акція пацієнтських організацій із вимогою відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Активісти розклали на площі Конституції перед парламентом траурні стрічки і запалили свічки в пам'ять про загиблих у результаті COVID-19 громадян України. Також перед присутніми виступили родичі померлих.
"46 987 (людей померли від COVID-19. - ред.) - ця цифра дорівнює населенню Білгород-Дністровського, Ірпеня або Фастова. Уся вина за цю страшну і велику цифру, яка щодня зростає, лежить на Степанові. Саме міністр охорони здоров'я призвів до кризи в медичній сфері. Коли людям немає місця в лікарнях і вони вмирають, тому що не дочекалися своєї черги на кисень. Коли люди хочуть робити щеплення, але не знають, як це зробити, тому що вакцин недостатньо. Україна посідає перші місця в рейтингу за кількістю смертей від COVID-19 та останні місця за темпами вакцинації в Європі. У кожного з цих 46 987 осіб була сім'я, були свої плани і мрії на майбутнє, було бажання жити. Це все обірвалося просто тому, що Степанов тільки розповідає, як він мужньо бореться з коронавірусом. У реальному житті нічого з цього не відбувається. Ми, пацієнтські організації, вимагаємо від Верховної Ради почути нас і невідкладно включити до порядку денного сесії проєкт постанови про відставку Максима Степанова і за результатами розгляду прийняти його", - заявили організатори акції.
Разом з тим, на акцію прийшли невідомі чоловіки, які не змогли пояснити, з якою метою вони беруть участь у пікеті. Організатори акції заявили про провокації з метою дискредитації акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ