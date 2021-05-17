Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски. ВІДЕО

В Одесі помітили жінку, яка в неадекватному стані гуляла з дитиною по парку. Жінка хиталася і ледь не падала з ніг.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, відео прогулянки виклали в Мережі.

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"У сквері на Старосінній площі помітили дивну маму з коляскою. Вона відключалася на ходу, як буває після прийому наркотиків. При цьому дитина лежала небезпечно - ногами зверху коляски, а не всередині", - підписали відео автори.

На відео видно, як жінка, швидше за все, перебуваючи під дією якихось препаратів, повисла на дитячій колясці й ледь тримається на ногах. Причому видно, що малюк у колясці лежить на животі, а ноги визирають із коляски.

За словами авторів відео, небайдужі одесити викликали на місце правоохоронців.

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Користувачі мережі висловлювали припущення:

"Може, не виспалася", "Я теж звернув увагу, що дитина лежить п'ятами вгору", "Боже, чому ніхто не підійшов і не допоміг дитині перевернутися і не викликав службу, жах..."

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