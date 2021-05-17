Антитерористичні навчання відбулися у Вінниці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Близько тисячі силовиків тренувалися знешкоджувати терористів у міському середовищі.

Про це повідомляє група інформації та комунікації Західного теруправління Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

У навчаннях взяли участь військовослужбовці в/ч 3008, співробітники СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, патрульної поліції.

Всього було задіяно близько 1000 осіб і 100 одиниць техніки.





"За легендою тренувань, група умовних "терористів" прибула на територію міста для здійснення диверсійно-терористичних дій на об'єктах підвищеної небезпеки. Підрозділи по боротьбі з тероризмом відпрацювали комплекс спільних дій, спрямованих на виявлення та локалізацію зловмисників, звільнення заручників і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - сказано в повідомленні.

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