Проєкт "Без цензури": Як росіяни знищують Крим. Історії "тих, що понаїхали". ВIДЕО

Як окупанти, що "понаїхали", знищують Крим шаленим пошуком води, бездумним бурінням і іншими способами, і перетворюють український півострів на пустелю?

Богдан Буткевич в проєкті "Без цензури" для Цензор.НЕТ проаналізував, що розповідають про окупований Крим самі окупанти. І там все ой яке не радісне.

Він подивився фільм так званого ліберального російського каналу "Редакція". Тому сьогодні вас чекають найяскравіші історії окупантів для "Без цензури".

Як Росія змінює етнічну карту Криму і заселяє півострів росіянами з решти своєї величезної території? Чому ці люди переїхали в окупований Крим, чого очікували і що отримали натомість? І що нам робити з ними всіма, коли Україна поверне контроль над півостровом?

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