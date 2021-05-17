Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення. ВИДЕО
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Журналісти-розслідувачі проаналізували прослуховування переговорів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за 4 роки.
Його розбору присвячено новий випуск програми "BIHUS.info", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми отримали записи розмов Медведчука за 4 роки, які пояснюють:
✔️ Як на тлі революції Медведчук із ворога перетворився на друга Банкової і головного парламентера з окупантами;
✔️ Чиї інтереси насправді відстоював український переговірник;
✔️І як в Україну з Москви передавалися законопроєкти для ухвалення у ВР", - стверджують журналісти.