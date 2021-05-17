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Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення. ВИДЕО

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Журналісти-розслідувачі проаналізували прослуховування переговорів голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука за 4 роки.

Його розбору присвячено новий випуск програми "BIHUS.info", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми отримали записи розмов Медведчука за 4 роки, які пояснюють:

✔️ Як на тлі революції Медведчук із ворога перетворився на друга Банкової і головного парламентера з окупантами;

✔️ Чиї інтереси насправді відстоював український переговірник;

✔️І як в Україну з Москви передавалися законопроєкти для ухвалення у ВР", - стверджують журналісти.

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Топ коментарі

  • Мария Максименко
    Вопрос на засыку при каком президенте Медведчук набрал такую политическую силу и при каком президенте он скупил столько теле каналов ?
    Порохоботы ваш выход ?
  • Элла Георгиевна Немзер
    Когда Бигус снимает сюжет про Татарова и Портнова, то Бигус молодец. Когда он снимает сюжет про гетьмана сивочолого, то он уже не молодец.
  • Прощай немытая раССея
    Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 7473
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