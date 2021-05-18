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Раду не влаштовує практика призначення Кабміном в.о. міністрів, - Разумков. ВIДЕО

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Верховну Раду не влаштовує практика призначення виконувачів обов'язків міністрів.

Про це в ефірі ICTV заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

На думку голови ВР, таким чином деякі чиновники уникають відповідальності за свої дії на посаді.

"Глава міністерства, згідно з Конституцією, має бути затверджений Верховною Радою. Люди працюють як в.о., а потім переходять на інші напрямки - зокрема НАК Нафтогаз. Але виборці при цьому не розбираються, вони знають, що міністрів має призначати парламент", - зауважив Разумков.

Разумков також зазначив, що необхідно розуміти, хто конкретно обійме посади міністрів, після звільнення чинних чиновників.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну мало шо кому не нравиться )))) нам шапито тоже уже до.. блевать...а шо делать? )))
    радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))
  • Шрек Баблокат
    ого!.. сепаратистский мятеж в зеленом болоте..
    мне Разумков напоминает упитанного Гитлера.. Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков - Цензор.НЕТ 1608
  • vismavista
    Не, ну как шутовской балаган устраивать во времена выборов и до сегодняшнего дня-Разумков - участник из зеленых и веселых. Как пена идиотизма докатилась до кресла и полномочий самого Разумкова, оказывается "не так"!
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