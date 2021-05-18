"Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами. ВIДЕО
Відео "розправи" над закордонними паспортами виклали в мережі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
На відео жінка повідомляє, що вона разом з дітьми намагалася вилетіти в Стамбул, але "через грьобані українські закони" не змогла цього зробити.
"Ми сьогодні не полетіли в Стамбул. Ми не змогли полетіти в силу певних причин українського законодавства. Вдруге купуємо квитки. Полетіли", - сказала жінка і викинула свій паспорт, а її діти - свої.
Але цього жінці здалося мало, і вона вирішила долучити до свого демаршу словесне обурення своїх дітей. У наступному кадрі діти знову сидять з паспортами, які щойно викинули.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в ж*пу. Пошла ты в ж*пу", - сказали діти і ще раз викинули паспорти.
Що саме хотіла сказати такою акцією жінка, і які саме закони вона порушила, через що її не випустили за кордон, невідомо. Припускаємо, що паспорти громадян України ця трійка знову підібрала і зберегла їх для третьої спроби і запису чергового скандального відео.