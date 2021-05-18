Досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено, - ДБР. ВIДЕО
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Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Він підозрюється в завідомо неправдивих свідченнях, штучному створенні доказів захисту і підкупі свідка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що у 2018 році експосадовець підкупив свідка задля надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, де проходив як підозрюваний.
Також, упродовж 2018-2019 років колишній Голова КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексголови ВГСУ.
Наразі матеріали кримінального провадження відкрито для ознайомлення стороні захисту. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде скерований до суду.