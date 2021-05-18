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Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО

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Інцидент, за словами Колиняка, стався в понеділок, 17 травня, в будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал D1.

За словами потерпілого, старшого сержанта Максима Колиняка, після того, як наприкінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що, за словами Колиняка, викликало агресію з боку його керівника В'ячеслава Маслюка - заступник начальника УПП у Дніпропетровській області. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник почав завдавати ударів кулаками по обличчю та тулубу.

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Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній із соцмереж. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу.

За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію та свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області, оскільки нібито всі звернення в управління внутрішньої безпеки і в Державне бюро розслідувань не дають результату.

Редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Всё никак в Днепре и области от старых прогнивших кадров не отделаются? Заносят вовремя и пусть сидят дальше? Где наш знаменитый тепловозо-катеро-вертолётчик Аваков? Контроль ситуации в регионах присутствует или отданы полностью на откуп местным князькам?
  • Стас Белов e99fbf21
    Маслюка действительно полицейский а не мусор. Именно такие вначале реформы шли в полицию что бы ее менять. С пол года назад он дал интервью активистам, загнав служебный Приус на тех. станцию. Там был лютый трэш, ни один трезво мыслящий водитель не сел бы за руль такой машины, т.к. это не безопасно. По его словам это был еще на самый худший Приус. С тех пор на него началось давление со стороны руководства, т.к. он говорил о коррупции и воровстве в рядах уже реформированной полиции. Он реально настоящий полицейский с железными яйцами. К сожалению система его выживет т.к. мусорам полицейские не нужны а коррупция, воровство и беспредел будут и дальше процветать у реформированных мусоров...
  • БОРЯ ВАВКИН
    - Будешь взятки брать!!!???
    - Не, не буду!
    - Получай!

    - Аййй!!!
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