Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО

Інцидент, за словами Колиняка, стався в понеділок, 17 травня, в будівлі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал D1.

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За словами потерпілого, старшого сержанта Максима Колиняка, після того, як наприкінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що, за словами Колиняка, викликало агресію з боку його керівника В'ячеслава Маслюка - заступник начальника УПП у Дніпропетровській області. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник почав завдавати ударів кулаками по обличчю та тулубу.

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Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній із соцмереж. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу.

За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію та свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області, оскільки нібито всі звернення в управління внутрішньої безпеки і в Державне бюро розслідувань не дають результату.

Редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.