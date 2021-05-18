Патрульний Колиняк з Дніпра заявив, що його побили двоє колег і начальник Маслюк. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Телеканал D1.
За словами потерпілого, старшого сержанта Максима Колиняка, після того, як наприкінці робочого дня він здав табельну зброю, начальство вирішило ознайомити його з якимось наказом. Він вирішив зафіксувати це на відео, що, за словами Колиняка, викликало агресію з боку його керівника В'ячеслава Маслюка - заступник начальника УПП у Дніпропетровській області. У старшого сержанта вибили з рук телефон, після чого двоє колег схопили його, а начальник почав завдавати ударів кулаками по обличчю та тулубу.
Колиняк з розбитим обличчям вирвався з будівлі поліції і вийшов за допомогою телефону в прямий ефір в одній із соцмереж. Він викликав на місце інциденту слідчо-оперативну групу.
За словами потерпілого, він планував сьогодні виїхати до Києва з метою донести до керівництва країни інформацію про корупцію та свавілля в органах патрульної поліції Дніпропетровської області, оскільки нібито всі звернення в управління внутрішньої безпеки і в Державне бюро розслідувань не дають результату.
Редакція каналу намагалася зв'язатися з пресслужбою патрульної поліції, проте офіційний коментар поки не отримала. Журналісти продовжують стежити за ситуацією.