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Загубив взуття і валявся на асфальті: п'яний водій у Вінниці просив очевидців не викликати поліцію. ВIДЕО

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У Вінниці помітили в мотлох п'яного водія, який навіть не стояв на ногах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Магнолія ТВ".

"Ось такого водія помітили у Вінниці Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут. Чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Іван Геращенко
    В таком состоянії ходить ніззя. Токо єхать.
  • рихард зомби
    Автівка не їхала, він сидів мало не лежачи. То могли би йому поспівчувати.
  • Oleksandr Yakushev
    Не. Не депутат. Этого гавна как грязи и они надолго. А вот министров точно не хватает. Меняют каждый месяц. Уже все артисты мз 95-го закончились. Начинают зрителей назначать. Уже первый ряд зрительного зала пошёл в министры и чиновники.
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