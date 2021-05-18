Проєкт "Без цензури"| Подвійний УДАР: Клички проти Зеленського. Кому треба боятися? ВIДЕО
Сьогодні в "Без цензури" Богдан Буткевич розкладає по поличках новоявлений конфлікт між Зеленським та Кличком.
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Нагадаємо, 13 травня правоохоронці провели обшуки в офісному приміщенні комунального підприємства "Київський метрополітен" в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Обшуки розпочато на підставі ухвали суду в рамках розслідування кримінального провадження з ухилення від сплати податків. Також в ДФС заявили про обшуки в "Київпастрансі", КП "Київавтошляхміст" та інших міських структурах.
Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що розцінює обшуки на комунальних підприємствах та в департаментах КМДА як тиск на столичну владу і на нього особисто.
За даними прокуратури, за результатами обшуків на комунальних підприємствах та в департаментах Київської міськдержадміністрації слідчі повідомили про підозру 11 особам.