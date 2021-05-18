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Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів". ВIДЕО

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В ефірі державного телеканалу "Росія 1" пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що президент України Володимир Зеленський нібито направив на Донбас "колони українських гомосексуалістів".

На це звернули увагу представники руху Kyiv Pride, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скабєєва заявила, що США нібито порадилли Зеленському "провести гей-парад на Донбасі". При цьому вона уточнила, що таку пораду нібито дав особисто американський лідер Джо Байден.

"Гей-паради вриваються на схід України і це ніякий не жарт. Американці порадили Зеленському провести гей-парад на Донбасі, пораду особисто дав Байден", - стверджує Скабєєва.

Вона додала, що "це ніякий не жарт".

"Без агентства США з міжнародного розвитку така гей-атака або гей-ініціатива на Донбасі була б неможливою. Тепер американці дали зелене світло і на Донбас рушають колони українських гомосексуалістів", - заявила пропагандистка.

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Топ коментарі

  • Raised Right
    Дура даже по рабсеянским меркам.
  • Володимир Логойда
    Понимаете, в чём вопрос : дура как раз не она - она прекрасно понимает, что несёт пургу, и понимает, зачем она это делает (за большие деньги). Дураки те, кто её на полном серьёзе смотрят и слушают . . . И таких очень много за поребриком.
  • 18c49ed2
    Да она в дебелизме уже переплюнула даже саму себя.
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