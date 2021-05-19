Громадянці Інні П., яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, вручено протокол про адмінправопорушення, - Геращенко. ВIДЕО

Сьогодні вранці в аеропорту Харкова правоохоронці вручили громадянці Інні П., яка влаштувала показову"розправу" над паспортами, протокол про адміністративні правопорушення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями в Харкові стався брутальний випадок - жінка з трьома дітьми влаштувала "перфоманс" з псуванням закордонних паспортів. Вона і її діти образливо висловлювалися на адресу України і кидали паспорти на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина. Звичайно, це відео швидко стало вірусним в соціальних мережах не без допомоги пропагандистів з РФ і їхніх поплічників в Україні", - зазначив Геращенко.

"А сувора правда така: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька або матері дітей на їх виїзд за межі України. Згоди батька серед поданих для прикордонного контролю документів не було. І тому прикордонники виконали свій обов'язок і не допустили порушення Закону. І правильно зробили. Адже незнання Закону не звільняє від обов'язку його виконувати!", - додав він.

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Геращенко також порадив громадянці Інні П. "не валити з хворої голови на здорову, а просто знати і дотримуватися Закону".

"За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль ... А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків з нормального виховання дітей, відповідальність нехай і невелика, але є. Сьогодні вранці громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова за тими самими правильно оформленим виїзними документами на дітей, поліцією був вручений протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство і 184 КуаАП за ухилення від нормального виховання дітей. Ми нікому не дозволимо знущатися з українського паспорта!", - додав він.

Крім цього, Геращенко також оприлюднив відео, на якому зафіксовано факт правопорушення і факт вручення протоколів про адміністративні правопорушення.

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