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Громадянці Інні П., яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, вручено протокол про адмінправопорушення, - Геращенко. ВIДЕО

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Сьогодні вранці в аеропорту Харкова правоохоронці вручили громадянці Інні П., яка влаштувала показову"розправу" над паспортами, протокол про адміністративні правопорушення.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями в Харкові стався брутальний випадок - жінка з трьома дітьми влаштувала "перфоманс" з псуванням закордонних паспортів. Вона і її діти образливо висловлювалися на адресу України і кидали паспорти на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина. Звичайно, це відео швидко стало вірусним в соціальних мережах не без допомоги пропагандистів з РФ і їхніх поплічників в Україні", - зазначив Геращенко.

"А сувора правда така: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька або матері дітей на їх виїзд за межі України. Згоди батька серед поданих для прикордонного контролю документів не було. І тому прикордонники виконали свій обов'язок і не допустили порушення Закону. І правильно зробили. Адже незнання Закону не звільняє від обов'язку його виконувати!", - додав він.

Дивіться також: "Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами. ВIДЕО

Геращенко також порадив громадянці Інні П. "не валити з хворої голови на здорову, а просто знати і дотримуватися Закону".

"За образи на адресу держави і народу України у нас не передбачено відповідальності. На жаль ... А ось за дрібне хуліганство і невиконання обов'язків з нормального виховання дітей, відповідальність нехай і невелика, але є. Сьогодні вранці громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова за тими самими правильно оформленим виїзними документами на дітей, поліцією був вручений протокол за статтею 173 КУпАП - дрібне хуліганство і 184 КуаАП за ухилення від нормального виховання дітей. Ми нікому не дозволимо знущатися з українського паспорта!", - додав він.

Крім цього, Геращенко також оприлюднив відео, на якому зафіксовано факт правопорушення і факт вручення протоколів про адміністративні правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    ЧОМУ ??????
    За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена.
    Джеоело: https://censor.net/ru/v3266189
  • user009
    Вот как, за табличку и зеленский-лох - ст296п4 - хулиганство с применением оружия, и внеочередное заседание ВР, потому что там тризуб. А за тризуб на паспорте - админ статья и 51грн штрафа, потому что донецких сепаров трогать нельзя, свои люди.
  • Калибан
    Антонина, засунь той прОтокол в ..........! Подібні дії повинні каратися УПК. Кастрати...
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