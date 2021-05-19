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Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт. ВІДЕО+ФОТО

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Користувач соцмережі TikTok, цілком імовірно учень 10-го класу, виявив у підручнику з української мови посилання на порносайт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач соцмережі  toxacheep.

Так, хлопець розповів про те, що на сторінці 189 редактори прикріпили посилання на сайт, під час переходу на який відкривається контент із порнографією.

@toxacheep

##хочуврек ##рек

♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀

Лінк був у підручнику для 10-го класу видавництва "Грамота", автор - Олександр Авраменко. Його розмістили в кінці тексту "Шкільний дресс-код: чи потрібна учням форма?".

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Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт 01

Варто зазначити, що в електронній версії цього підручника також є це посилання.

Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт 02

Найімовірніше, редактор підручника переплутав одну букву в посиланні. NovomYrgorod.com - сайт міста, а NovomIrgorod - порносайт

Помилилися в одній букві: у підручнику з української мови за 10-й клас виявили посилання на порносайт 03

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