Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко назвав основні досягнення Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"28% обіцянок виконано, 56% - у процесі виконання. Таким чином є потенціал збільшити до 80% кількість виконаних обіцянок", - зазначив Корнієнко.

"Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики і українських політиків. Зокрема це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіру наприкінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли", - додав нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський завтра на ДП "Антонов" проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства, - ОП (оновлено)