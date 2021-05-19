Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО
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Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко назвав основні досягнення Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.
"28% обіцянок виконано, 56% - у процесі виконання. Таким чином є потенціал збільшити до 80% кількість виконаних обіцянок", - зазначив Корнієнко.
"Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики і українських політиків. Зокрема це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіру наприкінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли", - додав нардеп.