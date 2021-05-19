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Зеленський виконав 28% передвиборчих обіцянок, 56% - у процесі виконання, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

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Голова партії "Слуга народу", народний депутат Олександр Корнієнко назвав основні досягнення Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Україна 24.

"28% обіцянок виконано, 56% - у процесі виконання. Таким чином є потенціал збільшити до 80% кількість виконаних обіцянок", - зазначив Корнієнко.

"Я думаю, що це дуже велика цифра для української політики і українських політиків. Зокрема це пояснює, чому попередні президенти отримували таку недовіру наприкінці терміну, не виконуючи те, що обіцяли", - додав нардеп.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
    Це наскільки треба бути паскудою істотою, щоб не надати прямий наказ врятувавти. Ти, блядь, якийсь головнокомандувач. Ми під вогнем старались всіх 200-х забрати, щоб батьки могли поховати. Я не уявляю, як це, коли тебе лишили стікати кров'ю. Мерзота кончена!

    Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5157
  • Small Jerboa
    "Я вам ничего не должен" - обещание выполнено на 200%!!!
    Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3234
  • Andriy Kalnyshevsky
    Уменьшил тарифы, закончил войну, всех вакцинировал, кортежи нах, дачи деткам отдал - явно больше чем 28% выполнено.

    Порохоботка корниенко наговаривает.
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