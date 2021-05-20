Рік тому на фронті загинув Герой України, командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов, - Аваков. ВIДЕО
36455
20 травня 2020 року під час патрулювання лінії розмежування в с. Трьохізбенка на Луганщині від ворожої міни загинув полковник поліції Сергій Губанов, перший Герой України в Нацполіції.
Про це нагадав глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Рік тому на фронті під час патрулювання лінії розмежування біля с.Трьохізбенка на Луганщині від ворожої міни загинув полковник поліції Сергій Губанов, перший Герой України у Нацполіції, командир добробату Луганськ-1. Тепер поліцейський підрозділ носить його ім`я. Пам`ятаємо", - розповів Аваков.
Рік тому на фронті під час патрулювання лінії розмежування біля с.Трьохізбенка на Луганщині від ворожої міни загинув полковник поліції Сергій Губанов, перший Герой України 🇺🇦🎖️у @NPU_GOV_UA, командир добробату Луганськ-1.Тепер поліцейський підрозділ носить його ім`я. Пам`ятаємо🕯️ pic.twitter.com/nLtdOqZE2W— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 20, 2021