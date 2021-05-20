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Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу. ВIДЕО

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Порносайт у підручнику з української мови для десятикласників знайшов один з користувачів TikTok. Опублікував відео, де показує це посилання на сторінці 189. За добу повідомлення набрало безліч коментарів і поширень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 Канал.

Автором підручника є відомий філолог Олександр Авраменко. На казус він уже відреагував: звернувся до кіберполіції з проханням заблокувати сайт, однак там передали звернення в одне з районних управлінь поліції, де вирішать, чи відкривати провадження. Він пояснив, що спочатку посилання вело на сайт Новомиргородської районної адміністрації, з якого було взято приклад тексту в підручнику.

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"Я спершу не повірив, що я міг поставити таке посилання. Коли перевірив, то виявилося правдою. Мені було боляче, гірко і неприємно", - зазначив він. Авраменко не відкидає ймовірності, що це було зроблено спеціально для дискредитації його успіхів у популяризації української мови.

Сайт Новомиргородської РДА існував до 2019 року, а наприкінці 2020-го там з'явився порноконтент. Ймовірно, власники не продовжили контракт на доменне ім'я і цей контракт хтось перекупив.

Як виявилося, офіс цього сайту розташовується в Сан-Франциско.

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Топ коментарі

  • Diogen Gdl
    Политика дискредитации украинского языка и спецоперация от рф. Больше некому. Сомневаюсь что порносайту из сша нужно доменное имя РГА не имеющего ничего общего с специфичными названиями для лучшего поиска в гугле и других поисковиках.
  • Підлога Маккартні
    Нужно было продлевать доменное имя. Там цена вопроса 300 гривен в год. Но эпоха бедности ж закончилась Домен с именем Новомыргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 7949
  • Andriy Kalnyshevsky
    то есть сначала написали учебник а потом изменился контент по линку?
    И вброс пошел от какого-то "пользователяTikTok". По моему "дело раскрыто". Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 9315
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