Домен з ім'ям Новомиргородської РДА викупив порносайт: подробиці скандалу з пікантним посиланням у підручнику для 10 класу. ВIДЕО

Порносайт у підручнику з української мови для десятикласників знайшов один з користувачів TikTok. Опублікував відео, де показує це посилання на сторінці 189. За добу повідомлення набрало безліч коментарів і поширень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 Канал.

Автором підручника є відомий філолог Олександр Авраменко. На казус він уже відреагував: звернувся до кіберполіції з проханням заблокувати сайт, однак там передали звернення в одне з районних управлінь поліції, де вирішать, чи відкривати провадження. Він пояснив, що спочатку посилання вело на сайт Новомиргородської районної адміністрації, з якого було взято приклад тексту в підручнику.

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"Я спершу не повірив, що я міг поставити таке посилання. Коли перевірив, то виявилося правдою. Мені було боляче, гірко і неприємно", - зазначив він. Авраменко не відкидає ймовірності, що це було зроблено спеціально для дискредитації його успіхів у популяризації української мови.

Сайт Новомиргородської РДА існував до 2019 року, а наприкінці 2020-го там з'явився порноконтент. Ймовірно, власники не продовжили контракт на доменне ім'я і цей контракт хтось перекупив.

Як виявилося, офіс цього сайту розташовується в Сан-Франциско.