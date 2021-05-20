Ми будуємо країну без війни. Мир залежить від потужності нашої армії, - Зеленський. ВIДЕО

Найголовніший пріоритет для чинного глави держави Володимира Зеленського - побудова країни без війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Найголовніший пріоритет - ми будуємо країну без війни. І це правда, складний шлях, який не дуже швидкий. По цеглині збираючи цей мир. Ми розуміємо, що мир має бути міцним, мир назавжди, і це залежить від потужності нашої армії. Вона має бути потужною всюди - на суші, на воді, а сьогодні, як бачимо, і в кіберпросторі", - додав він.

Також читайте: Зеленський пояснив, чому проводить пресконференцію на ДП "Антонов": Питання не в тому, щоб добудувати літак "Мрія", а щоб побудувати країну мрії