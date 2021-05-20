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Ми будуємо країну без війни. Мир залежить від потужності нашої армії, - Зеленський. ВIДЕО

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Найголовніший пріоритет для чинного глави держави Володимира Зеленського - побудова країни без війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Найголовніший пріоритет - ми будуємо країну без війни. І це правда, складний шлях, який не дуже швидкий. По цеглині збираючи цей мир. Ми розуміємо, що мир має бути міцним, мир назавжди, і це залежить від потужності нашої армії. Вона має бути потужною всюди - на суші, на воді, а сьогодні, як бачимо, і в кіберпросторі", - додав він.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Очень сложно не замечать войну в своей собственной стране.
    Но, Зеленскому это УДАЕТСЯ уже второй год подряд!
    Мы строим страну без войны. Мир зависит от мощности нашей армии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5464
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Кто нибудь! Подскажите ослу что война не прекращается уже семь лет!
  • Oleg Mamont
    Si vis pacem, para bellum, придурок.
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