24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський. ВIДЕО
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24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.
"24 серпня буде військовий парад, парад буде великий і на суші, і на воді, на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - уточнив він.
Буде також великий концерт в Оперному театрі, на якому будуть присутні глави держав. Увечері відбудеться великий концерт на НСК "Олімпійський".