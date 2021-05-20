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24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський. ВIДЕО

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24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"24 серпня буде військовий парад, парад буде великий і на суші, і на воді, на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - уточнив він.

Буде також великий концерт в Оперному театрі, на якому будуть присутні глави держав. Увечері відбудеться великий концерт на НСК "Олімпійський".

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Топ коментарі

  • Привет
    Клоуны и мальчики-зайчики тоже будут??
  • violator
    а на параде железнодорожные войска будут ? 24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6420
    24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6321
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Два года с пеной у рта кричали, что парад єто плохо, ненужньіе тратьі.
    "Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."

    2019.
    Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:

    "Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."

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