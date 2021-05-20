24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський. ВIДЕО

24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

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"24 серпня буде військовий парад, парад буде великий і на суші, і на воді, на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - уточнив він.

Буде також великий концерт в Оперному театрі, на якому будуть присутні глави держав. Увечері відбудеться великий концерт на НСК "Олімпійський".

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