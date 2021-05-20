Зеленський про звільнення Коболєва: "Нафтогаз" має наповнювати бюджет, а не показувати збитки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

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"Нафтогаз", попри корпоративну реформу, має наповнювати бюджет, згідно з їхніми обіцянками і планами роботи. "Нафтогаз" показав мінус 11 млрд збитків цього року. Кабмін ухвалив рішення як головний акціонер змінити главу правління ... Я впевнений, що збитків таких не буде", - заявив глава держави.

Він акцентував увагу на тому, що державні компанії мають бути прибутковими.

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