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Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід справи про вбивство Павла Шеремета.

Про це президент заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не втручаюся в діяльність правоохоронних органів і в діяльність суду. Але я знаю детально, що відбувається. І мені не байдуже. Якщо незаконно були засуджені ці люди, мені не байдуже. Доказів 100%-х немає, що вони винні або невинні. Не знаю, чи вибачить людина мені", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він листується з Яною Дугарь.

Також Зеленський продемонстрував журналісту листування з Дугарь.

Також читайте: Законопроєкт про олігархів з'явиться наступного тижня, великий бізнес не вбиватимуть, - Зеленський

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    только что он заявлял, что доведет дело против Медведчука до конца. Теперь заявляет, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов. Что это, шизофрения, раздвоение личности, все вместе?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно - Цензор.НЕТ 4499
  • Іван Геращенко
    Щас буду плакать.
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