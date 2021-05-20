Новини Відео

Якщо підозрюваних у справі Шеремета засудили незаконно, я серйозно розмовлятиму з Аваковим про відставку, - Зеленський. ВIДЕО

8 98369
Якщо виявиться, що підозрювані у вбивстві журналіста Павла Шеремета безпідставно тривалий час перебували в слідчому ізоляторі, у президента буде багато питань до глави МВС Арсена Авакова.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на пресконференції, присвяченій другій річниці його президентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Авакова, це складне питання. Якщо засудили незаконно, я буду серйозно розмовляти з міністром (Аваковим. - Ред.), чи зможе він залишитися на посаді. У такій ситуації - ні, і він це знає", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський заявив, що листується з фігуранткою справи про вбивство Шеремета Дугарь: Знаю, що відбувається, і мені не байдуже

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    єто все злой Волк(с)

    Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4483
  • Eutectic
    Краще сам би самовідставився ...
  • Valery Greff
    Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5113
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини