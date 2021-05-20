Зеленський про звільнення Степанова: Більше було неможливо працювати в такому режимі. ВIДЕО
Про це Зеленський заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Прем'єр-міністр більше не зміг працювати з міністром охорони здоров'я Степановим. Я не втручався в цю ситуацію тривалий час, тому що боявся дестабілізації ситуації саме під час ковіду. Доволі довго я був проти саме через дестабілізацію. Все ж міністр охорони здоров'я несе повну відповідальність за боротьбу з ковідом, вакцинацію населення тощо", - зазначив Зеленський.
За словами президента, в цій ситуації він був повністю на боці прем'єр-міністра.
"Більше було неможливо працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, в стосунках між міністром і урядом. І в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві, і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем", - додав Зеленський.
Глава держави заявив, що вибір нового міністра охорони здоров'я був очевидним.