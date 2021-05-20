Затримані вори в законі Умка і Лаша Сван здобули авторитет у злочинному світі за підтримки топпредставників російського криміналітету, - Нацполіція. ВIДЕО

"Ворам у законі" на прізвисько "Умка" і "Лаша Сван" інкримінують встановлення і поширення злочинного впливу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

Затриманим інкримінують статтю 255-1 Кримінального кодексу України.

"Представники поліції затримали відомих "ворів у законі" "Умку" і "Лашу Свана", які є найвпливовішими на сьогодні. Затримували їх представники Департаменту стратегічних рослідувань головного слідчого управління за підтримки прокурорів Офісу генерального прокурора", - заявив Перший заступник Голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

Документування їх злочинів здійснювалося впродовж року. Зазначається, що вони обоє отримали авторитет у кримінальному світі за підтримки топпредставників російського злочинного світу.

Раніше про затримання цих "ворів у законі" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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