"Ви готові звітувати про зустрічі з Коломойським, Ахметовим, Пінчуком?" - "Майте совість! У вас немає права мене знімати", - помічник Зеленського Шефір не захотів говорити про контакти з олігархами. ВIДЕО
Відповідне відео розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"Ось відео нашого спілкування з першим помічником президента Зеленського Сергієм Шефіром", - далі він публікує початок їхнього діалогу:
- У вас є дозвіл мене знімати? Приберіть, будь ласка, камеру. Ви маєте права мене знімати?
- Звичайно (маю. - Ред.), Ви - публічна особа.
- Ні, я не публічна особа.
- Як це?
- Так, почитайте НАЗК.
- Ви перший помічник президента?
- Так, але я позаштатний працівник. Я є генеральним продюсером "Студії "Квартал-9 ". І є позаштатним першим помічником президента.
- А тут ви що робите? Ви тут з президентом в державних справах, так?
- Так.
- Ось ми вас і знімаємо, бо маємо право".
"Після того, як президент у відповідь на моє запитання повідомив, що після ухвалення закону про деолігархізацію Шефір та інші будуть звітувати про зустрічі з олігархами і пояснювати причини, я вирішив підійти до Шефіра в кінці пресконцеренції (адже він, Єрмак і Тимошенко майже всю конференцію стояли в полі зору президента) і відразу задати питання: чи готовий Шефір звітувати про свої зустрічі з Ахметовим, Коломойським, Пінчуком і іншими. Адже саме Шефір ще вчора керував "Кварталом-95", а вже сьогодні їздить на майбаху Ахметова", - підкреслює журналіст.
"Закінчилося наше спілкування звинуваченням Шефіра в сторону моєї совісті. І забороною знімати першого помічника президента", - підсумував він.