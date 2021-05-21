Чоловіку, який зірвав прапор України у адмінбудівлі в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура. ВIДЕО

Під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлений про підозру чоловік, який вчинив публічну наругу над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Підкреслюється, що інцидент стався увечері 19 травня біля адміністративної будівлі Дирекції молодіжного павільйону "Київська троянда" Центрального парку культури і відпочинку м. Києва на вул. М. Грушевського, на фасаді якої був закріплений флагшток з Державним Прапором України.

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"Уродженець міста Херсон, виражаючи демонстративну зневагу до державного символу України та маючи на меті приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою, схопився за край тканини Державного Прапора України та повис на ньому, таким чином, що тканина прапору зазнала значних пошкоджень та була розірвана навпіл, а флагшток зламаний", - йдеться в повідомленні.

Поліція ідентифікувала зловмисника.

"Наразі чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.