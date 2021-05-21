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Після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання, - Кива. ВIДЕО

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Відкриття провадження проти Віктора Медведчука принесло йому вплив і популярність.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

"У партії внутрішньопартійна боротьба зберігалася. І ось саме Зеленський поставив у цьому питанні жирну крапку, визначивши чітко для всієї країни опозицію. Саме після дій Зеленського у Медведчука відкрилося нове дихання і почалася писатися нова історія. Раніше він був нікому не потрібний, раніше його сильно ніхто не сприймав. Він завжди був трохи в стороні від політики. Тепер Віктор Володимирович став тим, ким повинен бути в нашій країні, - людиною, яка відродить Україну, відновить територіальну цілісність", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    У Кивина, как у кандидата рукоблудных наук так же открылось второе зловонное дыхание?
  • Олег Карпов b569f323
    После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 7655
  • саша паламарчук
    науківець

    После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 6682
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