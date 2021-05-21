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"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": У Харкові дівчина назвала учасників параду вишиванок "неосвіченими людьми". ВIДЕО

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Дівчина в Харкові під час міських святкувань Дня вишиванки назвала учасників ходи "неосвіченими людьми" і порадила їм витрачати час на книги і відновлення економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Хлопець з мікрофоном підійшов до двох дівчат і запитав, як ті ставляться до параду вишиванок.

"Це просто огидно. Я просто добре знаю історію цієї країни, і знаю про те, що гасло "Слава Україні - Героям Слава" - це нацистські гасла", - сказала одна з дівчат.

Вона додала, що "замість того, щоб піти працювати і якось відновлювати економіку країни, вони (маючи на увазі тих, хто взяв участь у святкуваннях. - Ред.) ходять і займаються х#йнею. Це просто смішно".

Її запитали: "Так ви вважаєте цей парад - парадом бидла?".

Дівчина відповіла: "Частково - так. Це дійсно неосвічені люди, яким нема чого робити".

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Топ коментарі

  • Storm UA
    Кого тут интересует мнение проституток, о параде вышиванок?
  • Oljik
    Самиця косоворота.
  • Старый зольдат
    Я так понимаю, что эта тёлка, как раз работает. Или в дороге на работу. Вот интересно, почём за 1 час? Гривен 300? А без табу? "Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": В Харькове девушка назвала участников парада вышиванок "необразованными людьми" - Цензор.НЕТ 8666
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