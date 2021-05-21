Хтось анонімно переказав суму, якої бракувало, - активіст Євромайдану Свічинський зібрав $2 мільйони на лікування сина. ВIДЕО
Про це повідомив член ради директорів волонтерської організації "Разом для України" Олексій Прокопенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За два місяці вдалося зібрати 2 мільйони доларів. Нереальна сума! - сказав він. - Але можлива, якщо тисячі людей з різних куточків України і світу об’єднуються, щоб урятувати життя дитині".
За його словами, вдалося не лише зібрати кошти, а й запустити "величезну інформаційну хвилю", дати старт рухові #ЖиттяСМАйликів, спрямовану на порятунок дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА).
Зараз родина Свічинських займається оформлення візи до США, після її отримання прибуде до міста Сан-Антоніо у штаті Техас, де Дмитрові буде зроблено рятувальну ін’єкцію, пояснив Прокопенко
"Хтось анонімно переказав на наш рахунок суму, якої бракувало, і перетворив наш слоган на "Діма, ми встигли". Ми закриваємо збір", - зазначив у ролику батько дитини.