Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? ВIДЕО

Не про вишиванку/косоворотку, а про справді важливі речі – як Офіс Президента України спільно з Адміністрацією у РФ готує майбутню зустріч Зеленського із Путіним і до чого вони можуть домовитися.