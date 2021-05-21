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Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? ВIДЕО

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Не про вишиванку/косоворотку, а про справді важливі речі – як Офіс Президента України спільно з Адміністрацією у РФ готує майбутню зустріч Зеленського із Путіним і до чого вони можуть домовитися.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" розбирає не тільки, що розповів, а й про що промовчав Володимир Зеленський на своїй пресконференції до другої річниці президенства.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • jklpqrs
    А что он мог не сказать, если даже сказать что-либо он не в состоянии из-за отклонений в развитии.
  • товарищ Маузер 2
    никогда особо не критиковал Зеленского, но и правда очень похожа его рубашка на косоворотку)) сразу представил балалайку и шляпу с красным цветком))
  • саша паламарчук
    Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 2837
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