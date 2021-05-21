До лікарні ім. Мечникова надійшла породілля з важкою ковідною пневмонією. Зробили кесарів розтин, мама і дитина в реанімації на кисневій підтримці, - Риженко. ФОТО

У лікарні Дніпра ім. Мечникова лікарі врятували породіллю з важкою формою коронавірусу та її новонароджену дочку.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" головний лікар медичного закладу Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександрі 35. На 35-му тижні вагітності важка ковідная пневмонія. Велике ураження легень. На УЗД повна відсутність навколоплідних вод. Биття серця дитини скоротилося на половину від норми. Кожна секунда дорога ... Рятувати необхідно двох. Кесарів. Зараз і дитина, і мама в різних реанімаціях на кисневій підтримці. Дочку, яку назвала Вікторією, бачить поки тільки по телефону. Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай позаду. Радість і очікування дому", - зазначив він.

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