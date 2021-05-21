Я незадоволений рішенням суду, - Медведчук про рішення залишити його під домашнім арештом. ВIДЕО
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Медведчук заявив: "Безумовно я, як і мої адвокати, незадоволені рішенням суду. Тому що наша позиція була принциповою і послідовною, з урахуванням тих процесуальних порушень, які були допущені стороною обвинувачення, на наш погляд, необхідно було прийняти рішення про скасування обрання стосовно мене запобіжного заходу. Ця позиція є, вона й далі існуватиме в нашому оскарженні, але боротьба проти необґрунтованого звинувачення, котре висувають мені в матеріалах підозри, в клопотанні про застосування до мене запобіжного заходу, ця боротьба триватиме і ми націлені на таку боротьбу. І я, і адвокати".
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу нардепа ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.