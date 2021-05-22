Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" ВIДЕО
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Президент Франції Емманюель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття в країні терас ресторанів під традиційне українське побажання "Будьмо!"
Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).
Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: "Будьмо!".
Із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.