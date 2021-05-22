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Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття терас у Франції під українське "Будьмо!" ВIДЕО

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Президент Франції Емманюель Макрон підняв келих за довгоочікуване відкриття в країні терас ресторанів під традиційне українське побажання "Будьмо!"

Відповідне відео оприлюднив телеканал BFM TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Зокрема, у п'ятницю, 21 травня, Макрон перебував з робочою поїздкою у місті Невер у центральній Франції. На терасі одного із місцевих ресторанів французького лідера пригостили популярним алкогольним коктейлем шпрітц (spritz).

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Щойно Макрон підняв келих і висловив традиційне у таких випадках побажання здоров'я французькою, із натовпу почувся вигук: "Будьмо!".

Із 19 травня у Франції розпочався другий етап поступового виходу з режиму карантину. У країні, зокрема, відновили роботу відкриті майданчики (тераси) ресторанів, барів та кафе. Основні приміщення закладів громадського харчування залишаються закритими.

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Макроненко. Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 5971
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 2511

    ..
  • Ksenia VB
    Будьмо !
    А гей, гей - забув ? Чи посоромивсь ? Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!" - Цензор.НЕТ 8721
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