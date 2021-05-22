Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна. ВIДЕО бою

Українець Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) став чемпіоном Європи з карате. Крім того, що це його перше чемпіонство в кар'єрі, це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.