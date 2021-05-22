Перше в історії України золото ЧЄ із чоловічого карате виборов Станіслав Горуна. ВIДЕО бою
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Українець Станіслав Горуна (вагова категорія до 75 кг) став чемпіоном Європи з карате. Крім того, що це його перше чемпіонство в кар'єрі, це золото ЧЄ стало першим в історії України з чоловічого карате.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Tribuna.com.
Горуна у фіналі переміг 11-разового чемпіона Європи азербайджанця Рафаеля Агаєва - 3:1.
Чоловіки до 75 кг:
1. Станіслав Горуна (Україна);
2. Рафаель Агаєв (Азербайджан);
3. Ной Бітч (Німеччина);
3. Енес Гарібовіч (Хорватія)
Крім золота, в активі Горуни також два срібла і дві бронзи ЧЄ.