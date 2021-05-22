"Ти в Україні зараз перебуваєш, ти зрозумів? Ти в Україні!" - у Києві правоохоронці жорстко затримали білоруського активіста Маркелова за акцію із гноєм під посольством РБ.ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білоруського активіста Петра Маркелова, який вже кілька місяців живе в Україні, затримали під час спроби провести перформанс біля посольства Білорусі в Києві. Він збирався перекинути через паркан кілька мішків із гноєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода - Білорусь".

Під час затримання Маркелов кричав, що цією акцією він хотів привернути увагу до подій у Білорусі та до факту смерті політв'язня в тюрмі.

Представники Національної гвардії жорстко затримали активіста, повалили його на землю і вдягли наручники. Один із гвардійців неодноразово кричав на Маркелова, що його депортують за порушення громадського порядку.

"Ти в Україні зараз перебуваєш, ти зрозумів? Ти зрозумів мене? Ти в Україні перебуваєш!" - кричав силовик.

"У Білорусі на вулиці Окрестіна пройшли 50 тисяч громадян. Це проти посольства і білоруської влади, а не проти України", - спробував пояснити білоруський активіст.







Пізніше стало відомо, що в поліції склали протокол на Маркелова за дрібне хуліганство і відпустили. А охорону посольства Білорусі було посилено.

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Водночас представник оперативного управління Нацгвардії Володимир Швець пізніше назвав висловлювання свого співробітника на адресу активіста і пропозиції поїхати в Білорусь емоційними.

"Прошу вибачення за ці емоції. Але зрозумійте, ми не очікували такої провокації", - сказав він.

Володимир Швець додав, що раніше всі акції, що проводилися білоруською діаспорою, були спокійними і без ексцесів. "У нас завжди були конструктивні відносини з білорусами, які проводять акції протесту біля посольства".

Петро Маркелов - активіст Молодіжного блоку. Він брав активну участь у виборчих кампаніях у Білорусі як кандидат, довірена особа і спостерігач. Виступав за легалізацію марихуани. Брав участь в акціях протесту.

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