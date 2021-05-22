Новини Відео • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Жителю обстріляного вранці найманцями РФ будинку в Пісках Василю Бурмістрову вдалося врятуватися, бо він вийшов подивитися, куди влучив перший снаряд. ВIДЕО

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Рано-вранці 22 травня найманці РФ зруйнували будинок 81-річного жителя села Піски Василя Бурмістрова.

"Дідусь вранці встав приготувати собі сніданок, рух у будинку помітили і одразу завдали удару", - зазначає у фейсбуці  головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Воїни 58-ї бригади Іван Мирний і Сергій Варакін, які приїхали на допомогу старому, опублікували у фейсбуці відео, на якому той розповідає подробиці події.

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"Російські окупанти продовжують постійні обстріли, у разі виявленні руху навіть у населених пунктах б'ють на ураження прямо по домівках, не звертаючи уваги на мирних українців. Хто тепер компенсує збитки і відновить будинок Бурмістрова? Як зупинити постійні обстріли українських громадян на українській землі, якщо навіть мирних жителів не можна захистити від цього постійного терору?" - запитує Бутусов.

Нагадаємо, вранці 22 травня російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6:55 у двір одного з місцевих жителів влучила міна. Вибуховою хвилею були вирвані ворота і пошкоджено огорожу.

Господар вибіг у двір, щоб подивитися, що сталося, і саме цим врятував собі життя, адже наступна міна влучила в будинок. Вона пробила дах і здетонувала на горищі, унаслідок чого було зруйновано стелю вітальні і пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    мрази кацапские
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Благали "Русский мир" прийти ,він прийшов ,в усій красі з усіма принадами !!!))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    То есть кацапня стреляет по тем жилым домам, в которых заметили движение. Как это по-братски! Скучно им просто по домам отстреляться, надо еще укропчика поджарить. Кто еще в нашей стране считает их братьями. Зебиратели и свидетели опозажопы, в рядах которых появился кандидат яйцечесательных наук?
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