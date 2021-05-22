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"Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві. ВIДЕО

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Кілька днів тому на вулиці Івана Сірка в Києві сталася аварія з участю бетонозмішувача і пішохода.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ..

Він уточнив, що водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїжджу частину прямо перед автомобілем, паралельно розмовляючи мобільним телефоном. До пішохідного переходу було 30-40 метрів.

Постраждала зазнала травм - її відвезли в медичний заклад.

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"Користування гаджетами, порушення правил дорожнього руху, неуважність на дорозі. Тут є цілий букет. На жаль, дорога часто не вибачає неуважності і легковажності.

Щоб уникнути подібних ситуацій, нагадую, що пішоходам забороняється:

- переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

- виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

- раптово виходити, вибігати на проїжджу частину, зокрема на пішохідний перехід;

- затримуватися і зупинятися на проїжджій частині, якщо це не пов'язано із гарантуванням безпеки дорожнього руху.

Будьте відповідальними на дорозі!" - закликав Білошицький.

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Топ коментарі

  • BAG68100
    К счастью не посадят, тут классический вариант идиотизма, нарушения ПДД заснятый на камеру. Водиле повезло.
  • Игокович
    Гражданка была вне его поля видимости. Чтобы ее увидеть он должен привстать. Нет его вины.
  • Ksenia VB
    Ще і по телефону теревенила. І не туди дивилась.
    Я в шоці з таких курок..
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