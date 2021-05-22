"Мобільний телефон+легковажний вихід на дорогу", - бетонозмішувач збив дівчину в Києві. ВIДЕО

Кілька днів тому на вулиці Івана Сірка в Києві сталася аварія з участю бетонозмішувача і пішохода.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ..

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Він уточнив, що водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїжджу частину прямо перед автомобілем, паралельно розмовляючи мобільним телефоном. До пішохідного переходу було 30-40 метрів.

Постраждала зазнала травм - її відвезли в медичний заклад.

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"Користування гаджетами, порушення правил дорожнього руху, неуважність на дорозі. Тут є цілий букет. На жаль, дорога часто не вибачає неуважності і легковажності.

Щоб уникнути подібних ситуацій, нагадую, що пішоходам забороняється:

- переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

- виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

- раптово виходити, вибігати на проїжджу частину, зокрема на пішохідний перехід;

- затримуватися і зупинятися на проїжджій частині, якщо це не пов'язано із гарантуванням безпеки дорожнього руху.

Будьте відповідальними на дорозі!" - закликав Білошицький.

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