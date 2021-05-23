Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори подумали, що безглуздо проводити захід під будівлю посольства Білорусі, тому організували його біля МЗС.
Тут учасники закликали українських дипломатів, журналістів, світову громадськість проявити солідарність з Романом Протасевичем і постаратися домогтися його звільнення.
Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".
Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.