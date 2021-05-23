Новини Відео

Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 30561
Перед Міністерством закордонних справ на Михайлівській площі в Києві відбулася акція на підтримку білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори подумали, що безглуздо проводити захід під будівлю посольства Білорусі, тому організували його біля  МЗС.

Тут учасники закликали українських дипломатів, журналістів, світову громадськість проявити солідарність з Романом Протасевичем і постаратися домогтися його звільнення.

Також читайте: Україна відреагувала на затримання Протасевича: "Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади"

Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 01
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 02
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 03
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 04

Також читайте: Ryanair про посадку в Мінську: Диспетчери з Білорусі повідомили про загрозу на борту і дали вказівку перенаправити літак

Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 05
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 06
Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: Менше слів - більше справ 07
Фото, відео: Олег Богачук

Як відомо, 23 травня в Мінську був посаджений літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли, але серед пасажирів був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Один з лідерів білоруської опозиції Світлана Тіхановська назвала це "операцією спецслужб".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав "огидними" дії влади Білорусі і зажадав звільнення блогера Романа Протасевича.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Mykola Vovk
    В авторитарном государстве любую статью прилепить - раз плюнуть
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Можна було б і в центрі Мінська проводити акцію. Тільки квіточок побільше взяти
    Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9335
  • Игокович
    Зло побеждает добро до тех пор пока добро не станет злым.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини