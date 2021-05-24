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Зеленський підписав необхідний для завершення земельної реформи закон про передачу земель громадам. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Це відбулося у ході його виступу на форумі "Україна 30. Земля", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У законі прописано передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій. Також він припускає урізування функцій Держгеокадастру і залишає за ним тільки кадастрову діяльність та просторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів. Окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб до набуття у власність земельних ділянок.

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"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с/г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати право власності на земельні ділянки с/г призначення, така земділянка підлягає відчуженню впродовж одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - зазначено в тексті закону.

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Топ коментарі

  • Arkady Korshun
    ждать чего то хорошего от Косовороткина ?
  • Юпитер 0c3281d3
    Распродажа украинской земли это преступление против государства Украина и открытый акт геноцида украинского народа за которые срока давности не будет.. Депутаты отзывайте свои голоса и не говорите потом, что вас не предупреждали.
  • Ksenia VB
    Кажуть, там багато зачіпок для аферистів, які можуть тепер відбирати землю законно.
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