Зеленський підписав необхідний для завершення земельної реформи закон про передачу земель громадам. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Це відбулося у ході його виступу на форумі "Україна 30. Земля", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

У законі прописано передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій. Також він припускає урізування функцій Держгеокадастру і залишає за ним тільки кадастрову діяльність та просторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

Документ надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів. Окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства чи іноземних юридичних осіб до набуття у власність земельних ділянок.

Читайте також: Очікуємо, що земельна реформа в Україні буде завершена до 1 липня, - посли G7

"У разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням її до категорії земель с/г призначення, власником якої є особа, яка не може набувати право власності на земельні ділянки с/г призначення, така земділянка підлягає відчуженню впродовж одного року з дня внесення до Державного земельного кадастру відомостей про змінене цільове призначення ділянки", - зазначено в тексті закону.