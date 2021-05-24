У мережі опублікували фрагмент розмови пілота Ryanair і диспетчера аеропорту Мінська. АУДIО

У мережі з'явилися фрагменти запису переговорів білоруського авіадиспетчера і пілота літака Ryanair. Диспетчер заявив, що повідомлення про бомбу на борту літака отримали електронною поштою.

Як передає Цензор.НЕТ, запис опублікували в Telegram Euroradio.

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Так, літаку рекомендували приземлитися в аеропорту Білорусі.

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися.

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Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилинку. Звідки взялося повідомлення про мінування? Де ви знайшли цю інформацію?

Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання e-mail.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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