"Герої поруч з нами": документальний фільм у пам'ять про добровольця Тараса Лісевича. ВIДЕО
1 7627
Вчора Україна відсвяткувала День Героїв. По всій країні згадували сучасних воїнів, які воюють проти російських окупантів. Згадували тих, хто воював за Україну в минулих століттях: воїнів УПА, Січових стрільців, козаків.
Цензор.НЕТ сьогодні покаже вам короткий докуменальний фільм про добровольця Тараса Лісевича, який пішов на війну з хворим серцем. Проте нікому не говорив про це на фронті, щоб не відправили додому, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Тарас працював стоматологом, жив доволі непогано. Але не міг спокійно сидіти дома, знаючи, що на сході України тривають бойові дії.
Тарас Лісевич помер від тієї таки хвороби, і в пам'ять про його відчайдушний крок побратими зняли короткий фільм. Герої серед нас.