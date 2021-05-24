"Герої поруч з нами": документальний фільм у пам'ять про добровольця Тараса Лісевича. ВIДЕО

Вчора Україна відсвяткувала День Героїв. По всій країні згадували сучасних воїнів, які воюють проти російських окупантів. Згадували тих, хто воював за Україну в минулих століттях: воїнів УПА, Січових стрільців, козаків.

Цензор.НЕТ сьогодні покаже вам короткий докуменальний фільм про добровольця Тараса Лісевича, який пішов на війну з хворим серцем. Проте нікому не говорив про це на фронті, щоб не відправили додому, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

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Тарас працював стоматологом, жив доволі непогано. Але не міг спокійно сидіти дома, знаючи, що на сході України тривають бойові дії.

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Тарас Лісевич помер від тієї таки хвороби, і в пам'ять про його відчайдушний крок побратими зняли короткий фільм. Герої серед нас.