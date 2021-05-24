Проєкт "Без цензури": Повітряний пірат Лукашенко. Як Україна допомагає Лукашенку полювати на опозицію?. ВIДЕО

У Мінську затримали опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Він - колишній редактор головного опозиційного телеграм-каналу Білорусі NEXTA, а нині - редактор телеграм-каналу "Білорусь головного мозку".

Богдан Буткевич аналізує ситуацію по гарячих слідах. Чому те, що сталося - великий прецедент і ще більша небезпека? Як затримання опозиційного білоруського журналіста доводить, що "вагнерівська" спецоперація все-таки існувала? Якої реакції можна очікувати від Євросоюзу і чому не варто так сильно сподіватися на щось більше за "глибоке занепокоєння"?

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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